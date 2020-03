Tentano di rubare 22 confezioni di colla per dentiere e 14 confezioni di dentifricio, denunciati due rumeni

Un famoso proverbio recita “chi ha i denti, non ha il pane”. In questo caso mancano entrambe le cose. Infatti la coppia, entrata in un supermercato di Villamagna, cercava di appropriarsi indebitamente non solo generi alimentari di primaria necessità, come mortadella sotto vuoto e salsicce secche, ma soprattutto 22 confezioni di colla per dentiere e 14 confezioni di dentifricio. La refurtiva, del valore pari a 250euro era stata nascosta dai due cittadini di origini rumena di 20 e 19 anni, giovani particolarmente attenti all’igiene orale, nel vano di una carrozzina per neonati. Alla cassa, però, li aspettava il direttore del supermercato che, con particolare acume investigativo, aveva stanato i due ladri osservandoli aggirarsi tra le corsie. Vistosi scoperti, lasciavano frettolosamente il maltolto e si dileguavano per ignota destinazione. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto.