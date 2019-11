Terremoto in Albania, parte la colonna mobile della Protezione civile del Molise

(ANSA) – CAMPOBASSO, 26 NOV – Una colonna mobile della Protezione civile del Molise sarà in Albania per prestare i soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto della scorsa notte. E’ partita oggi pomeriggio con destinazione il porto di Bari dove in serata sono stati imbarcati uomini e mezzi. Lo rende noto Alberta De Lisio, responsabile della Protezione civile regionale.

Analogamente la giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal governatore Marco Marsilio, nella riunione di oggi, ha autorizzato l’intervento richiesto dal dipartimento nazionale di Protezione civile di soccorso alla popolazione albanese, colpita dal sisma che è ancora in atto. Nel dettaglio la richiesta riguarda l’allestimento di una tendopoli capace di ospitare 250 terremotati. Una delegazione composta da 60 persone tra personale del servizio di emergenza della protezione civile regionale e volontari è pronta a partire nell’arco di 24 ore a seguito di una eventuale chiamata da parte del dipartimento nazionale.