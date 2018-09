Terremoto in Molise: la visita del comandante generale dell’Arma a Palata e Guglionesi

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, ha visitato ieri le Stazioni di Guglionesi e Palata. Il Comandante, accolto rispettivamente dai relativi comandanti di Stazione, Maresciallo Maggiore Egidio Salera e Luogotenente Michele Tartaglia, unitamente ai comandanti della Compagnia di Termoli, del Comando Provinciale di Campobasso e del Comando Legione “Abruzzo e Molise”, è giunto in Basso Molise a bordo di un elicottero dell’Arma.

A Guglionesi, il sindaco ha salutato e voluto ringraziare il Comandante Generale per l’operato dei Carabinieri nel territorio di competenza durante l’emergenza terremoto.

Il Generale Nistri ha poi visitato i locali delle caserme interessate, incontrando i militari effettivi ai reparti, proferendo, nella circostanza, parole di apprezzamento per le attività, la dedizione e l’incondizionata disponibilità, evidenziate durante lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale, anche nel corso delle ultime difficili settimane contrassegnate dalle scosse telluriche.