Terremoto, monitorata la diga del Liscione

ANSA) – CAMPOBASSO, 25 APR – “Sono state fatte ispezioni visuali, tutte con esito negativo, poi quelle nei condotti sotterranei dove ci sono dei rilevatori di deformazione e non è emerso nulla di particolare. Non ci fermiamo qui, sta arrivando da Roma il nostro responsabile diga, l’ingegnere Giovanni Sportelli, che tra l’altro partecipò al gruppo direzione lavori quando fu realizzata la struttura. Farà ulteriori verifiche e controlli anche strumentali”.

Lo ha detto all’ANSA l’ingegnere Massimo Pillarella, commissario straordinario dell’Azienda speciale regionale ‘Molise Acque’, parlando delle verifiche che sono state effettuate nelle scorse ore sulla diga del Liscione a pochi chilometri da Guardialfiera dove oggi il terremoto è stato avvertito distintamente. “Fino a questo momento non abbiamo rilevato niente di particolare – ha aggiunto – mi sento di rassicurare la popolazione”. (ANSA