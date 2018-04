Terremoto, scuole chiuse domani a Montenero e Acquaviva

ANSA) – ACQUAVIVA COLLECROCE (CAMPOBASSO), 25 APR – Il Comune di Acquaviva ha disposto la chiusura della scuola elementare di Acquaviva per domani 26 aprile. La decisione è stata presa dal sindaco Francesco Trolio “a causa dell’evento per il quale la popolazione è rimasta sensibilmente shockata e che pertanto per poterla tranquillizzare c’è bisogno di vari controlli da parte dell’ufficio Coc, controlli che richiederanno sicuramente tempo”. “Il Comune – prosegue – viene incontro alla paura dei ragazzi in ambienti chiusi, per la pubblica incolumità delle persone, e quindi ha disposto la chiusura della scuola. La scuola elementare però è modernissima, è antisismica, è stata realizzata con i fondi del terremoto 2002 di San Giuliano ed è stata inaugurata una decina di anni fa”. (ANSA).

ANSA) – MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 25 APR – Scuole chiuse domani a Montenero di Bisaccia. A seguito della scossa di terremoto verificatasi alle 11,48 di oggi, il sindaco Nicola Travaglini ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani, giovedì 26 aprile 2018, al fine di consentire i sopralluoghi tecnici delle strutture scolastiche. (ANSA).