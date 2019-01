Testa di lupo imbalsamata come trofeo, denunciato un bracconiere.

La notizia riguarda il Cuneese, ma vale la pena di riprenderla perché dimostra, ancora una volta, che sempre più spesso i Carabinieri forestali risalgono ai responsabili di episodi di bracconaggio attraverso i commenti e le foto pubblicate sui social. Recentemente in Abruzzo tre sedicenti cacciatori sono stati denunciati per aver deliberatamente investito con un fuoristrada un branco di cinghiali intrappolato tra due muraglie di neve. I tre hanno filmato la scena con il telefono postando poi il video e facendolo girare tra gli amici. Il filmato è diventato virale ed è finito nelle mani della ex Forestale che è intervenuta risalendo all’identità dei tre bracconieri.

(ANSA) – CUNEO, 30 GEN – I carabinieri forestali di Saluzzo, nel Cuneese, hanno sequestrato una testa di un lupo imbalsamata nell’abitazione di un cacciatore. Un vero e proprio trofeo di caccia, esposto con tanto di coda e di proiettile a simboleggiare la sua uccisione da parte del cacciatore. Il lupo è un animale tutelato, appartenente a una specie protetta, non cacciabile e, pertanto, illecitamente detenuto. Il cacciatore sarà sanzionato. Oltre alla testa di lupo sono stati rinvenuti un fagiano di monte imbalsamato, altra specie protetta, e un ordigno bellico detenuto senza autorizzazioni.