Tetto in legno devastato dalle fiamme, anziana salvata dai Vigili del fuoco

Alle ore 6.30 di questa mattina, la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta in Campomarino, Via Roma, per un incendio che ha coinvolto due tetti di copertura in legno.

Due le abitazioni interessate dall’incendio, solo una abitata da una persona anziana che comunque è in buone condizioni.

Sul posto il personale è giunto con due mezzi ed ha dovuto operare in presenza di un forte vento che hanno reso difficili le operazioni di spegnimento. Durante la notte diversi gli interventi per tabelle ed insegne pericolanti a Termoli ed alberi caduti, a causa delle raffiche di vento, sulla sede stradale specialmente su quelle di collegamento ai paesi di San Giacomo degli schiavoni e Guglionesi. In supporto alla squadra di Termoli anche quella del Distaccamento di Santa Croce di Magliano