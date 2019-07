“The Drunken Boat”, lo spettacolo ispirato alla vita e all’opera di Rocco Scotellaro

AGNONE – Giovedì 25 luglio, alle ore 18, presso il Teatro Italo-Argentino di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 69, si terrà la rappresentazione “The Drunken Boat”. Lo spettacolo è ispirato alla vita e all’opera di Rocco Scotellaro e si inserisce all’interno della Summer School di Scienze Politiche UNIMOL. Protagonisti gli attori del Teatro Rigodon; la musica dal vivo e le sonorizzazioni sono della band MC&FDM e del musicista materano Rino Locantore. La regia è di Alessandro Cavoli. Rocco Scotellaro è uno dei maggiori poeti e intellettuali lucani impegnato nel vivo delle problematiche del secondo dopoguerra. Animato da una forte carica morale e ideale, profusa nella sua produzione letteraria e nell’impegno politico, ha assunto il valore emblematico delle lotte per il riscatto del popolo meridionale. Nel richiamare gli ideali della solidarietà internazionale, del lavoro e della riconquistata libertà dopo il fascismo, egli pose l’accento sulla necessità della «rieducazione morale e politica del popolo».

Ingresso gratuito.