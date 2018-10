Tirapugni in metallo e un proiettile in tasca, denunciato giovane molisano

La Squadra Mobile di Campobasso ha denunciato in stato di libertà un giovane campobassano di sedici anni per detenzione illegale di oggetti atti ad offendere. In particolare lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo ed di un proiettile. Nella medesima circostanza il giovane si rendeva responsabile altresì di resistenza a Pubblico Ufficiale, impedendo agli operatori della Squadra Mobile di esercitare l’attività in corso. Inoltre lo stesso è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, per uso personale, che veniva sequestrata.