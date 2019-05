Il tiro a caccia di selezione: tutti i segreti al “Caccia Village” con Vittorio Taveggia

BASTIA UMBRA – Come gestire l’arma e l’ottica con la massima precisione, soprattutto nel tiro a lunga distanza in caccia di selezione.

E’ l’offerta formativa pensata per i cacciatori di selezioni proposta nell’ambito del “Caccia Village“, la fiera sulla caccia, che prenderà il via in questo fine settimana a Bastia Umbra.

«Verranno ricreati fisicamente i diversi scenari in cui i partecipanti si eserciteranno con il docente nelle varie posizioni di tiro, dall’altana al bastone, allo zaino e così via, utilizzando come strumenti ottici i migliori cannocchiali da puntamento attualmente presenti sul mercato» spiegano gli organizzatori del corso.

Il docente è Vittorio Taveggia, cacciatore di selezione da oltre 20 anni, perito e grande esperto di balistica, abilitato a costruire armi comuni da sparo e da guerra, che tutti conoscono per il suo impegno da sempre sulle riviste “Cacciare a Palla” e “Armi Magazine”, istruttore di tiro e balistica presso la Obora Hunting Academy, ricaricatore, tiratore capace di ottenere oltre 400 piazzamenti e recordman europeo 2010 in F-Class, categoria open sulle 800 yards.

Programma del workshop

Sabato 11 Maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Caccia Village, Bastia Umbra – PAD. 9 Workshop A

Docente: Vittorio Taveggia

Il seminario sarà incentrato sulle nozioni più importanti da possedere per ogni cacciatore di selezione, in termini di sicurezza, approccio al tiro e alle diverse possibili posizioni, con alcuni cenni di balistica

Programma:

– SICUREZZA

• Preventiva, Attiva, Passiva

• La massima sicurezza garantita dalle armi Blaser

– TECNICA DI TIRO

• Respirazione

• Gestione dell’appoggio (i 3 punti)

• La gestione del dito sul grilletto

• Cenni di balistica

– POSIZIONI DI TIRO DI CACCIA

• Tiro a braccio

• Tiro dal bastone

• Tiro dallo Zaino

• Tiro da altana

• Tiro appoggiati al tronco di un albero

• Tiro dal bipiede

– IL CONCETTO DI NATURALEZZA DEL COLPO E RIPETIBILITÀ

– TECNICA DELLE OTTICHE

• Gli ingrandimenti

• L’illuminazione del reticolo

• La parallasse – cos’è e regolazione

• Taratura dell’ottica