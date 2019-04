Tiro sportivo: Lorenzo Di Biase dell’«Auro d’Alba» sfiora il podio

SCHIAVI DI ABRUZZO – Penalizzato da un ferro che non si è abbattuto nonostante sia stato ingaggiato, probabilmente a causa di un mal funzionamento del meccanismo di sgancio del bersaglio. Per questo motivo il tiratore sportivo Lorenzo Di Biase, gestore del campo di tiro “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo, non ha conquistato il podio per un soffio alla prima gara di campionato italiano centro-sud “Doppia Azione” che si è svolta, nei giorni scorsi, in località Monte Pizzuto a Fasano, in Puglia. Insieme a Di Biase un altro tiratore sportivo proveniente dal campo di Schiavi, Gianluca Morino, ha preso parte alle gare, classificatosi quinto nella divisione ESW.