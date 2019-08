Tiro tattico sportivo, il primo trofeo a invito dello “Shooter club Alto Sangro”

CASTEL DI SANGRO – Un gemellaggio tra tiratori e appassionati di armi da fuoco di Abruzzo e Molise, precisamente dell’Alto Sangro e dell’Alto Molise. E’ quello che andrà in scena domattina a Castel di Sangro presso il campo di tiro per armi corte gestito dallo “Shooter club Alto Sangro“. Un evento sportivo esclusivo, per questo a invito, con tiratori selezionati dunque, al quale parteciperà anche una delegazione di giornalisti, con lo scopo evidente di far conoscere la pratica del tiro sportivo dinamico anche la vasto pubblico. L’appuntamento è dunque per domani, con raduno alle 9,30, presso il campo di tiro a Castel di Sangro. Per tutti i partecipanti l’associazione “Shooter club Alto Sangro” ha raccolto premi presso alcune armerie di zona e tanti esercenti nel settore enogastronomico. Tra gli invitati alcuni dei soci del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo.