Tito Falasca candidato sindaco della lista “Schiavi di Abruzzo nel cuore”

SCHIAVI DI ABRUZZO – Come anticipato dall’Eco nei giorni scorsi è Tito Falasca, geometra, originario di frazione Badia, il candidato sindaco della lista “Schiavi di Abruzzo nel cuore”.

Questi i candidati alla carica di consigliere: Luca Ninni (consigliere di opposizione in carica, ndr), Carlo Troiano (ex assessore e consigliere in carica, ndr), Franca Nocera, Valentina Palomba, Renato Falasca, Antonio Di Carlo, Fabio Falasca, Gerino Pinti, Mauro Cese, Fabrizio Falasca.

Sempre come anticipato dalla nostra testata giornalistica, manca nella lista il consigliere comunale di opposizione Giorgio Pinnella, storico avversario dell’attuale sindaco uscente Luciano Piluso.