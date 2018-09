Toma: «Commissario alla sanità, confido in Mattarella»

ANSA – “Confido nell’attenzione del Presidente della Repubblica, la norma inserita nel Decreto legge Emergenze non ha il carattere della necessità e urgenza”. Così, all’ANSA, il Governatore del Molise, Donato Toma (Centrodestra), commenta il provvedimento che stabilisce l’incompatibilità tra il Presidente della Giunta regionale e il ruolo di Commissario ad acta per la sanità.

“Auspico – prosegue – che il Capo dello Stato stralci questa norma, ho molti dubbi – osserva – a mio avviso è un atto che va assunto con il carattere dell’ordinarietà, con una legge, attraverso il dibattito parlamentare, e non con un decreto che è immediatamente esecutivo”. Infine, citando Alessandro Manzoni (5 Maggio), conclude: “poi se non dovesse essere così, ai posteri l’ardua sentenza”.