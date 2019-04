Toninelli: «I soldi per i viadotti ci sono, me lo ha assicurato Tria», ma dai documenti non risulta Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha dichiarato nel corso del sopralluogo questa mattina sotto il viadotto Macchia Maura della A25 nel comune di Bugnara

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.