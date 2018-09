Toninelli: «Un ponte in cui le persone possano vivere e giocare». L’Alto Molise ce l’ha già

«L’obiettivo non è solo quello di rifare bene e velocemente il ponte Morandi, ma renderlo un luogo vivibile, un luogo d’incontro in cui le persone si ritrovano, in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare». Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, M5S, Ministro delle Infrastrutture, relativamente alla ricostruzione del ponte di Genova. Un’idea, quella di un ponte sul quale giocare, che il ministro ha chiaramente rubato all’Alto Vastese-Molise. Noi montanari della terra di nessuno infatti, siamo così avanti che un ponte sul quale giocare ce lo abbiamo già, è il viadotto “Longo” detto Sente, che prima collegava l’Abruzzo e il Molise, ma ora, dopo la chiusura disposta dalla zelante Provincia di Isernia, è stato riconvertito a parco giochi per bambini.