Tonnellate di rifiuti da Puglia, Lazio e Campania nel Vastese: il Noe dei Carabinieri sequestra la terza vasca del “Civeta”

VASTO – Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vasto, ha dato esecuzione, questa mattina, al sequestro preventivo della terza vasca della discarica per rifiuti non pericolosi all’interno del polo tecnologico di proprietà del consorzio Civeta. Da quanto si apprende si tratta di un provvedimento relativo alla violazione di norme a tutela dell’ambiente essendo stati accertati conferimenti di rifiuti extra-regione per gli anni 2017 e 2018, prevalentemente dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania per circa 70mila tonnellate.