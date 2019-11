Torna la Colletta Alimentare, tutti i negozi della diocesi dove è possibile donare cibo

Torna a tingersi di giallo l’Abruzzo della carità concreta: il giallo vivo delle pettorine e dei sacchetti che da ventitré anni caratterizzano la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus che torna puntuale sabato 30 novembre in circa quattrocento punti vendita aderenti.

Come sempre, ad accogliere i clienti che si recheranno a fare la spesa ben 4 mila volontari tra quelli del Banco Alimentare e quelli delle altre numerose associazioni che si coinvolgono nella giornata, con amicizia e dedizione: riconoscibili proprio dalla pettorina gialla, inviteranno ad acquistare e donare alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti. Quanto raccolto, sarà distribuito nelle settimane successive alle 29.732 persone bisognose assistite dal Banco Alimentare dell’Abruzzo mediante 177 enti convenzionati, come mense dei poveri, associazioni di volontariato, Caritas, parrocchie e via dicendo.

Nella Diocesi di Trivento è possibile aderire acquistando nei seguenti negozi:

