Torna “Lucignolo”, l’opuscolo degli eventi estivi in provincia di Isernia

ISERNIA. Non ha mai smesso di accogliere i visitatori che d’estate, specie nel mese di agosto, affollano i paesi della provincia di Isernia, ma le difficoltà degli anni scorsi avevano relegato “Lucignolo” alla sola pubblicazione online. Quest’anno, invece, questo piccolo libricino tascabile torna finalmente nella versione stampata, che esalta enormemente tutta la sua utilità: per la maneggevolezza del formato, che consente di tenerlo sempre a portata di mano; per l’impostazione redazionale sotto forma di diario, che permette di avere una panoramica degli eventi giornalieri; per la parte finale, “Lucignolo….dove”, che riporta, in maniera aggiornata, tutte le informazioni riguardanti i luoghi di visita, le strutture ricettive, i ristoranti e le attività culturali e ricreative di ciascun comune della provincia di Isernia; una gran quantità d’informazioni utili che fanno sì che il libricino sia conservato per essere consultato anche dopo la stagione estiva. Da sempre molto apprezzato dal pubblico, per alcuni addirittura oggetto di collezionismo anche grazie a una veste grafica accattivante e scanzonata, “Lucignolo” è arrivato negli anni ad attestarsi a una tiratura di 32.000 copie, distribuito nei paesi della provincia, nei maggiori centri turistici della regione e anche nelle regioni limitrofe. La stampa di questa ventesima edizione 2019 è stata resa possibile dalla stretta collaborazione che si è instaurata tra la Provincia di Isernia e la Regione Molise: ”Lucignolo” è infatti una realizzazione del Presidio Turistico e Culturale, istituito a Isernia grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, mediante il quale la Regione ha consentito di mantenere attive le strutture culturali e turistiche della Provincia a rischio di chiusura dopo la riforma; la realizzazione della versione a stampa è stata invece resa possibile dall’approvazione del progetto “Viaggi nella Cultura”, redatto dalla Provincia di Isernia e finanziato dalla Regione attraverso i fondi del Patto per il Sud. Non a caso, l’opuscolo riporta, in apertura, tre brevi prefazioni a firma del Presidente della Regione, Donato Toma, dell’Assessore regionale a Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, e del Vicepresidente della Provincia di Isernia, Roberto Di Pasquale, a sottolineare una felice cooperazione che sta producendo risultati e azioni tangibili a supporto dello sviluppo locale. Proprio grazie al progetto “Viaggi nella Cultura”, per “Lucignolo si prevede un’importante novità: per la prima volta, quest’anno sarà realizzata un’edizione invernale, che avrà la funzione di attirare l’attenzione anche sulle altre attività tradizionali di cui il Molise è ricco e contribuire a promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Per intanto, la versione estiva di “Lucignolo” è a disposizione dei Comuni e degli utenti presso il Presidio Turistico, ubicato al piano terra del Palazzo della Provincia, a partire da domani sabato 27 luglio. Per tale ragione il Presidio Turistico sarà aperto in mattinata dalle 9.30 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.