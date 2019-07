Torna il “Prodotto topico”: Agnone pronta ad ospitare migliaia di “gastronauti”

AGNONE – Le finali topiche, quest’ anno, “partono” sul lungomare di San Salvo Marina ed arrivano, passando per Casalbordino, Montenero di Bisaccia e altri sessanta centri d’Abruzzo e Molise, fino ad Agnone. Ed in ognuna di queste località sarà possibile “incontrare e degustare” oltre cinquanta prodotti topici. Molti i centri molisani coinvolti: Castelmauro, Roccavivara, Trivento, Acquaviva Collecroce, Petrella Tifernina, Pietrabbondante, Campobasso, Castel del Giudice, ovviamente Agnone, mentre nell’Alto Molise c’è solo Roccaspinalveti.

Tornano gli appuntamenti con la gastronomia e le tradizioni culinarie locali organizzati dall’associazione guidata dal giornalista Orazio Di Stefano. Eventi a cavallo tra Abruzzo e Molise che hanno raccolto, negli scorsi, migliaia di “gastronauti”, cioè di esploratori del gusto e dei sapori della cucina locale.

«Si parte sul lungomare di San Salvo Marina, il 13 e 14 di luglio. Due settimane dopo, cioè il 27 di luglio, sarà la volta di Casalbordino (centro storico). Quindi due tappe nel Molise: il 4 agosto al centro di Montenero di Bisaccia ed il 16 ad Agnone. Infine si tornerà, per chiudere la stagione topica, a San Salvo centro domenica 25 agosto» spiega Orazio Di Stefano, mente e cuore delle manifestazioni.

«Circa le località scelte, quest’ anno sperimenteremo la due giorni su un lungomare: in passato avevamo sempre puntato “solo” ai borghi, ma ora abbiamo compreso che anche le marine (in questo caso, quella di San Salvo) meritano di ospitare i nostri eventi. – aggiunge il giornalista – Inoltre, per la prima volta “approderemo” al centro di Montenero di Bisaccia, peraltro in concomitanza con l’arrivo di “Cammina Molise”. Ovviamente confermeremo località diventate tradizionali per noi: il centro storico di Agnone, per la quarta volta, di Casalbordino e di San Salvo. Sia nelle località “nuove” che in quelle “consolidate” ci saranno novità ulteriori: una festa con Martufello a Casalbordino, una trasmissione televisiva di Vincenzo Oliviero a Montenero, piatti greci, portoghesi e brasiliani ovunque, con almeno venti nuovi prodotti topici: dieci li abbiamo programmati lo scorso inverno all’Istituto alberghiero di Agnone e dieci sabato scorso alla Società operaria del Mutuo soccorso».

I prodotti in degustazione saranno giudicati dalla giuria presieduta da Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio.