Toro caduto in un pozzo, salvato dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Si è reso necessario l’uso di un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara per recuperare un toro caduto in un pozzo sul monte Sammucro nel comune di

Venafro. La prima squadra VF intervenuta, i Volontari del Locale

distaccamento, hanno provveduto alla messa in sicurezza del toro,

prosciugando il pozzo per evitare ulteriori conseguenze al bovino.

Successivamente dalla Sede Centrale di Isernia si è provato a raggiungere

con un Auto Carro Trasporto munito di una piccola gru ma purtroppo il

terreno era cedevole, ostacolando il mezzo. Approfittando di una tregua

meteorologica si è ritenuto opportuno l’intervento del velivolo VF di

Pescara che ha permesso di recuperare il pesante bovino, dopo che lo stesso

è stato sedato dal Veterinario dell’ASREM. Infine è stata segnalata dai

Vigili del Fuoco al sindaco la pericolosità di tale pozzo che privo di

parapetto costituisce un pericolo non solo per gli animali.