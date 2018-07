Torrenti e fiumi inquinati: sanzioni per 180mila euro nel Vastese

SAN SALVO – I Carabinieri forestali di Chieti, al comando del colonnello Nevio Savini, stanno effettuando dei monitoraggi sui corsi idrici, tesi a prevenire inquinamenti diffusi di fiumi e torrenti. Negli ultimi giorni i controlli hanno interessato il torrente Buonanotte, un corso d’acqua di circa otto chilometri, tra i comuni di Vasto e San Salvo. In particolare la stazione Carabinieri forestali di Vasto ha riscontrato nella zona la presenza di numerose abitazioni private che sversano direttamente acque reflue domestiche nel torrente o che utilizzano da tempo fosse Imhoff fuori norma e non autorizzate. E’ stato scoperto anche uno scarico completamente abusivo di acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato in contrada Colle Pizzuto. A conclusione dei controlli sono state contestate ventidue violazioni amministrative, per un importo sanzionatorio complessivo fino a 180mila euro.