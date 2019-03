Il “tour dei coriandoli” sbarca a ‘San Bernardino’, ‘Dopo di Noi’ e sconfina in Abruzzo

AGNONE. “Questo vino è buono e fino alla salute di San Bernardino”. E’ così che un manipolo di volontari capeggiati dall’indomabile Clemente Zarlenga ha inteso brindare l’arrivo di Carnevale nella casa di riposo di Agnone, struttura che ospita 40 tra nonni e nonne. Maschere, balli, canti e trenini hanno caratterizzato la giornata di giovedì 28 febbraio vissuta in allegria e spensieratezza da anziani, parenti e operatori.

Un rituale che ormai si ripete da anni grazie alla sensibilità mostrata dai giovani del posto, i quali hanno deciso di regalare un sorriso, un caloroso abbraccio, un bacio a chi rappresenta la memoria storica delle comunità altomolisane. Tra i presenti non è voluto mancare per nessuna ragione al mondo il mini sindaco dei bambini, Antonio Saia che ha portato il saluto dei suoi collaboratori e dell’amministrazione comunale di Agnone. Insomma un esempio da seguire e magari da ripetere non solo nei giorni in cui si celebrano eventi o ricorrenze.

“I nostri anziani sono sempre pronti ad accoglierci in qualsiasi ora della giornata – sottolinea Clemente Zarlenga, promotore dell’ iniziativa – basta trovare un attimo di tempo per andarli a salutare. Sono persone dagli occhi dolcissimi, capaci di arricchire il nostro animo con uno sguardo, una parola, una carezza. Hanno solo bisogno di affetto e quando possibile invito a chiunque a recarsi a San Bernardino una struttura che rappresenta un patrimonio di umanità e professionalità”.

Ma non solo ‘San Bernardino’, perché a distanza di 24 ore, l’allegra brigata composta da piccoli suonatori di organetto, ha raggiunto anche la struttura “Dopo di Noi” di Secolare che accoglie persone portatrici di handicap. Anche qui la simpatica band si è esibita in canti popolari, balli e sketch che esaltato la figura di quel burlone di Carnevale. Ed ancora, il “tour dei coriandoli”, così ribattezzato, proseguirà domani (4 marzo) nella casa di riposo “Santa Maria del Monte” di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Un enorme plauso a quanti hanno sposato la lodevole e simpatica iniziativa.