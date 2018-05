Trabocco ampliato abusivamente: scatta il sequestro sulla costa Vastese

Sigilli al trabocco in località Trave a Vasto.

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto con l’ausilio di Tecnici del Comune di Vasto, ha provveduto a sequestrare il Trabocco in località Trave del Comune di Vasto.

A seguito delle consuete verifiche sul rispetto delle concessioni demaniali svolte dal personale di questo Ufficio Circondariale Marittimo, si è accertata che dell’originaria struttura del trabocco era rimasto ben poco e lo stesso era stato trasformato e ampliato in una struttura abitabile su palafitta con interventi totalmente difformi dagli atti concessori.

In particolare è stato accertato un ampliamento del trabocco di circa 200 mq in più al concesso nonché numerose difformità sul casotto autorizzato (4 mq ma in loco dei 25 mq riscontrati). Dopo aver sentito il magistrato di turno (Dott. Pecoraro) si è provveduto a sequestrare per la violazione della normativa sul Codice della Navigazione sia l’area in eccesso che il fabbricato.

Vist’anche l’approssimarsi della stagione estiva si raccomanda ai concessionari di strutture sul pubblico Demanio Marittimo di non apportare alcuna modifica se non autorizzati dagli enti competenti.