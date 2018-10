Tradizioni, gruppo Folklorico Agnone di scena alla 43^ festa della castagna

AGNONE – I canti, balli e le tradizioni molisane di scena alla 43^ festa della Castagna di Piverone in provincia di Torino. L’appuntamento è per il 20 e 21 ottobre prossimo quando il gruppo “Folklorico Agnone” sarà chiamato ad esibirsi alla rassegna di artigianato, pittura ed agricoltura che da circa mezzo secolo anima la vita degli abitanti del luogo. Ricchissimo il programma che tra le altre cose prevede l’originale corsa delle galline lungo le principali strade del paese.

Attesissimo il concerto di campane che il gruppo “Folklorico Agnone”, capitanato da Peppè De Martino, Giuseppe e Tonino Verdile, proporrà alle migliaia di visitatori.

“Anche in Piemonte come fatto per altre località italiane ed estere – afferma De Martino alla vigilia della partenza – porteremo la voce degli angeli che tanto incuriosisce e rallegra quanti desiderano ascoltarla. Ma non è tutto perché in provincia di Torino, ancora una volta, a farla da padrone saranno i canti e le ballate del popolo molisano che ci onoriamo di rappresentare. Grazie alla passione e all’attaccamento alla terra di origine che questi ragazzi mettono in campo, faremo conoscere il nostro Molise al di fuori dei confini regionali. Un motivo di vanto e orgoglio che assolveremo nel migliore dei modi”, conclude De Martino.