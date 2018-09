Traffico di droga, un arresto in Molise

I Carabinieri della Stazione di Isernia, su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, hanno proceduto all’arresto di un giovane 35 enne di origini campane che stava espiando in questo capoluogo gli arresti domiciliari per la pena principale irrogata dal Tribunale di Napoli nel 2014.

L’uomo, riconosciuto responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di sostanze stupefacenti, per i quali era stato condannato alla reclusione di anni 7 e mesi 4, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Isernia ove resterà a disposizione dell’A.G. mandante e terminerà l’espiazione della pena residua.