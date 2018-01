Traffico di sostanze stupefacenti, un arresto in Molise

I Carabinieri della Stazione di Larino arrestano un 42enne di Caivano (Na) in esecuzione di un Ordine di Carcerazione.

I Carabinieri della Stazione di Larino hanno arrestato un 42enne di Caivano (Na) in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, il quale deve scontare la pena di 13 anni e 8 mesi di reclusione, per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che si è presentato stamane presso quel Comando Stazione, è destinatario del citato provvedimento restrittivo che scaturisce a seguito dell’esito processuale di una attività d’indagine, svolta dai Carabinieri di Napoli nel 2006, che aveva consentito di accertare l’esistenza di una consorteria criminale che gestiva un cospicuo traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in Caivano, Castel Volturno e altre località della provincia di Napoli.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al Carcere di Larino a disposizione dell’A.G. mandante a cui sono stati inviati gli atti per gli adempimenti consequenziali.