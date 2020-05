Trasferimento anziani da Agnone a Venafro, slitta interrogazione 5 Stelle in consiglio regionale

CAMPOBASSO. Trasferimento degli anziani dalle case di riposo di Cercemaggiore e Agnone al presidio ospedaliero di Venafro, rinviata l’interrogazione presentata dai consiglieri del M5S.

Il documento, inserito al nono punto dell’ordine del giorno del consiglio regionale, chiedeva di fare luce su quanto accaduto la notte del 6 aprile scorso con lo spostamento di 20 anziani (13 di Agnone e 8 di Cercemaggiore), risultati positivi al coronavirus, presso la Rsa del Santissimo Rosario.

A chiedere il rinvio dell’interrogazione il capogruppo dei 5 Stelle, Andrea Greco dopo che il sottosegretario Quintino Pallante ha letto un’articolata relazione a firma dell’Asrem e nello specifico del direttore generale, Oreste Florenzano.

Un documento che farà discutere viste le precise accuse, in particolare per quanto concerne la Tavola Osca di Agnone, che l’Azienda sanitaria regionale ha riportato nero su bianco nei confronti dei titolari della casa di riposo. A questo punto Greco ha chiesto di poter visionare e studiare approfonditamente il documento chiedendo di far slittare l’interrogazione alla prossima seduta. La richiesta è stata accettata dal presidente del Consiglio, Salvatore Micone.