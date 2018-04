Trasporta droga in auto, un denunciato in Molise

Trasporta droga in auto, pregiudicato campano fermato dai Carabinieri. Sotto sequestro dosi di marijuana.

A Sesto Campano, su una strada di collegamento tra la provincia di Isernia e quella di Caserta, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno intercettato e proceduto al controllo di un giovane pregiudicato di origine campana, a bordo di un’auto. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, è stata rinvenuta una scatola all’interno della quale erano occultati involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Il giovane è stato fermato ed accompagnato in Caserma dove nei suoi confronti è scattato il sequestro della droga rinvenuta ed una segnalazione alla Prefettura di Isernia per detenzione illegale di stupefacenti.