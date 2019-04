Trasporta due quintali di alcol puro illegalmente, abruzzese denunciato per contrabbando

Giro di vite dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Isernia nel contrasto dei traffici illeciti in genere.

Di particolare rilevanza l’operazione che ha portato al sequestro, in località Sesto Campano (IS), di 200 litri circa di alcol puro, a carico di un soggetto di 61 anni originario della provincia di Benevento e residente nel Chietino, con diversi precedenti penali per stupefacenti e furto, fermato alla guida di una Fiat Punto alimentata a GPL. L’alcool era contenuto in nr. 10 taniche di plastica, prive del contrassegno di Stato, posizionate all’interno dell’abitacolo, sui sedili posteriori, e nel bagagliaio. Il liquido trasportato in una autovettura alimentata a GPL – in condizione di

assoluto pericolo, data l’elevata infiammabilità del prodotto – faceva praticamente dell’auto una potenziale “bomba viaggiante”: un eventuale collisione con altri veicoli, un’anomalia all’impianto elettrico, ancor peggio se avvenuti in una delle tante gallerie ubicate sul territorio pentro, avrebbe potuto provocare una strage. Il soggetto, che non è stato in grado di riferire circa la provenienza, la quantità e la composizione del prodotto trasportato per giustificarne il possesso, esibendo peraltro documentazione amministrativa di supporto irregolare, è stato denunciato per il reato di contrabbando.

La stessa autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo per violazione al Codice della Strada, in quanto dotata di targa prova, si coperta da assicurazione, ma intestata ad una società che aveva cessato l’attività commerciale nel 2014.