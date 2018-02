Trasporti, pendolari Val di Sangro contro la Sati: “Viaggiamo in condizioni pietose” (foto)

AGNONE – Sedili rotti, infiltrazioni d’acqua, umidità. I pendolari altomolisani della Val di Sangro tornano a lamentare le condizioni in cui viaggiano sui pullman della compagnia ‘Sati’ per raggiungere le fabbriche del Chietino.

Mezzi datati con migliaia e migliaia di chilometri – dicono a l’Eco online – dove piove all’interno con sedili fuori uso e che a volte non raggiungono neppure la destinazione causa anomalie meccaniche. Più volte – proseguono le tute blu – abbiamo segnalato ai responsabili della società di trasporti questo stato di fatto, tuttavia non abbiamo ricevuto alcuna risposta o nel migliore dei casi la replica è stata quella di non poterci fare nulla.

Ci sentiamo presi in giro come cittadini e lavoratori che puntualmente sono in regola con l’abbonamento ma che al tempo stesso non ricevono un servizio dignitoso, concludono.