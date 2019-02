Trasporti, petizione di firme per salvare la linea su gomma Agnone – Pescara

AGNONE. Una petizione di firme per salvare la linea su gomma, via Trignina, Agnone-Pescara centrale-Chieti. La corsa che parte tutte le mattine (escluso i festivi) alle 6,30 dal capoluogo altomolisano è affidata alla società di linea “Cerella”, ma a quanto pare rischierebbe la soppressione. La corsa risulta essere l’unica in quella fascia oraria disponibile per i residenti delle aree montane che per motivi di studio o lavoro raggiungono la costa e in particolare Pescara dove il pullman arriva alle 8,30. Con il trasporto che fa tappa anche nelle città di San Salvo e Vasto, l’idea da parte di alcuni cittadini è quella di raccogliere il maggior numero di firme per rimarcare, ove se ne fosse ancora bisogno, l’importanza della linea e cercare di evitarne la soppressione. Ad Agnone è possibile sottoscrivere la petizione, muniti di documento personale, tutti i giorni presso il bar – pizzeria Feni’s in Piazza Unità d’Italia.