Trasporti pubblici: 106 milioni di euro assegnati alla Regione Abruzzo

Ammonta a 106 milioni 122mila 170 euro la quota di risorse del fondo statale per il trasporto pubblico che è stata assegnata alla Regione Abruzzo con il decreto di ripartizione anticipata firmato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti e destinata alla copertura della spesa corrente dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il plafond complessivo pari a 4,9 miliardi di euro è stato aumentato di circa 140 milioni di euro rispetto al Fondo precedente. Si tratta di un atto che consentirà, dall’inizio dell’anno, di avere a disposizione risorse certe, distribuite in quantità maggiore ed in tempi più rapidi, per il trasporto pubblico locale. È stata, infatti, applicata una nuova modalità di erogazione del fondo che permetterà alle Regioni di avere a disposizione, già da gennaio, l’80% delle risorse spettanti mentre la restante quota del 20% sarà erogata a fine anno.