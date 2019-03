Trasporti, Venafro – Poggio Sannita: ripristinata la fermata a Villacanale

AGNONE. In un periodo di tagli e soppressione ai servizi dei trasporti, arriva una buona notizia per i pendolari dell’Alto Molise. Da domani infatti sarà ripristinata la fermata nella frazione di Villacanale (Agnone) del pullman di linea Sati che parte da Venafro alle 13,30 e arriva a Poggio Sannita alle ore 15,30, passando per Agnone. A darne notizia il consigliere comunale, Germano Masciotra che ringrazia l’assessore regionale Vincenzo Niro per aver accolto le istanze della comunità la quale da circa due anni era stata privata del servizio.