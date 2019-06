Travolto da assi di legno cadute dalla gru, muore imprenditore molisano

SAN SALVO – Incidente sul lavoro a San Salvo: il titolare il un’impresa edile, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento, sposato e padre di tre figli, è morto nel pomeriggio in un cantiere in Leonardo da Vinci. In base alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto da assi e pannelli di legno caduti dall’alto, staccatisi dal braccio elevatore di una gru. Sul posto, allertata dagli altri operai presenti sul cantiere, è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell’uomo. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo di inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Michele Pecoraro.

foto di repertorio