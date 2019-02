Tre coltellate all’addome della compagna, arrestato giovane abruzzese

(ANSA) – TORTORETO (TERAMO), 22 FEB – Ha fermato la sua compagna per strada e l’ha aggredita, ferendola con tre coltellate all’addome e al torace. Poi è risalito in auto e si è allontanato, per fermarsi poco oltre e ferirsi al collo con la stessa arma. E’ accaduto questa mattina sul lungomare di Tortoreto (Teramo). L’uomo, un 34enne della provincia di Teramo, è stato fermato dai Carabinieri e arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio e violenza privata. Dopo la medicazione è stato rinchiuso nel carcere teramano di Castrogno, a disposizione del pm Enrica Medori. La donna, 39enne, colpita a un fianco, sul lato destro del torace e al ventre, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale di Teramo per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata. Gli investigatori hanno sequestrato il coltello usato per l’aggressione, con lama di 22 centimetri, e le auto di entrambi.