Tre ettari di vegetazione in fiamme, Vigili del fuoco in azione sulla mulattiera

BELMONTE DEL SANNIO – Sono già tre gli ettari di vegetazione andati distrutti dalle fiamme in agro di Belmonte del Sannio. Le fiamme sono divampate a valle, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco e, alimentate dal vento, hanno risalito rapidamente il costone fino a lambire la “mulattiera”, cioè il vecchio tracciato della ex statale Istonia, creando anche disagi alla circolazione per via del fumo denso che ha invaso la sede stradale. Sul posto, una volta dato l’allarme, si è recata una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Agnone, al comando del capitano Christian Proietti. I militari hanno allertato i Vigili del fuoco del locale distaccamento che sono successivamente intervenuti con una squadra e stanno domando le fiamme.