Tre liste a San Giovanni Lipioni, ma la Penitenziaria spiana la strada a Nicola Rossi

SAN GIOVANNI LIPIONI – In campo ci sono formalmente tre liste e altrettanti candidati a contendersi la fascia tricolore di San Giovanni Lipioni, un centinaio di votanti appena, ma di fatto il candidato sindaco Nicola Rossi, più volte assessore nelle precedenti amministrazioni di centrosinistra, ha sicuramente la strada spianata… dalla Polizia penitenziaria.

L’ex assessore infatti, che è a capo della lista “Uniti si può” e che vede schierati come candidati consiglieri Franco Rossi, Claudio D’Ambrosio, Sandro Monaco, Marilena Grosso, Carlo Monaco, Giovanni Grosso, Patrizia Ciafardo, di fatto non ha sfidanti veri e propri, non del posto almeno. Le altre due liste sono composte da persone di fuori, in massima parte appartenenti alle Forze dell’ordine, Polizia penitenziaria in particolare, che hanno il solo scopo non certo di amministrare un paese di cento anime in Alto Vastese, ma di usufruire dei permessi elettorali concessi dalla legge ai candidati. La lista “Lega…ti per San Giovanni Lipioni” schiera come candidato sindaco Luigi Frangione, della Penitenziaria appunto, sindacalista del Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, della Lega e vicino alla consigliere regionale Sabrina Bocchino. Lo stesso Frangione è stato candidato alle regionali in Molise (prese 267 preferenze, ndr) proprio con la Lega di Matteo Salvini ed è attualmente consigliere comunale in carica a Fraine. Per inciso, a questo riguardo la legge prevede che se si viene eletti in entrambi i Comuni occorrerà optare per una delle due cariche. I candidati alla carica di consigliere sono: Roberto Frangione, Luigi Rauso, Antonio Chiarella, Alessio Santoiemma, Ermindo Antonini, Emanuela Nutolo, Daniele Saldomarco, Ciro Esposito. L’altra lista, analoga alla precedente, è capeggiata dal candidato sindaco Angelo Sebastiano Campanile.

Francesco Bottone

