Tre mesi per ottenere la nullità del matrimonio, una diocesi d’Abruzzo attiva il tribunale diocesano

In Abruzzo e Molise sono ben 135 le cause per «immaturità e incapacità ad assumere oneri» che hanno portato ad ottenere l’annullamento del matrimonio. E ora per le coppie abruzzesi sarà più rapido e semplice verificare la validità del loro matrimonio, grazie all’apertura del Tribunale ecclesiastico diocesano – cinque uffici per i giudici, uno per il presidente ed uno per il cancelliere, più un’aula collegiale, una sala tecnica e due aule per le udienze – nella nuova sede in via Vespucci 188 a Pescara. Ieri pomeriggio l’inaugurazione degli spazi alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il prefetto Gerardina Basilicata e l’assessore regionale alle Politiche sociali Marinella Sclocco e ovviamente del vescovo Tommaso Valentinetti.

