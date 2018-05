Tre stranieri rapinano negozio, uno dei complici finisce in manette

Fine settimana movimentato a Montenero di Bisaccia. I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli, hanno arrestato un uomo e denunciato tre persone in due distinte attività di polizia giudiziaria.

A seguito di una rapina consumata nella tarda serata di sabato all’interno di un esercizio commerciale del piccolo centro molisano, nel corso della quale due dipendenti sono stati minacciati con un coltello e aggrediti mentre l’incasso di 600 euro veniva asportato dal registratore di cassa, i Carabinieri, al termine di una tempestiva ma serrata attività di indagine, individuavano i relativi responsabili.

A conclusione di perquisizioni personali e domiciliari, difatti, veniva recuperata la refurtiva e il coltello utilizzato durante l’azione delittuosa.

Degli autori della rapina in concorso, tre giovanissimi stranieri residenti a Montenero, uno veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato alla casa circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre gli altri due venivano denunciati in stato di libertà.

Il materiale complessivamente rinvenuto veniva invece sottoposto a sequestro.