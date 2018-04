Trenitalia: viaggiatori molisani, 500 posti in più per il 1 maggio 

CAMPOBASSO – Più posti a disposizione per i viaggiatori molisani che si recheranno a Roma per partecipare al tradizionale concertone del Primo Maggio. Due treni nella giornata di martedì 1 maggio e uno il giorno seguente offriranno circa 500 posti a sedere in più. Nel dettaglio i treni: Martedi’ 1 maggio R 22197/98 da Campobasso (8.35) per Roma Termini (11.47); R 22193/94 in partenza da Campobasso alle 14.21 con arrivo nella Capitale alle 17.27. Mercoledì 2 maggio R 2349/50 da Roma Termini (6.15) per Campobasso (9.35)