Trovate in possesso di hashish, denunciate due donne molisane

A seguito di un servizio congiunto eseguito dal personale della Volante e dell’Ufficio Anticrimine di Commissariato di Termoli, sono stati eseguiti mirati controlli, anche attraverso perquisizioni veicolari e domiciliari, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, due donne, P.I.A. di anni 20, residente a Campomarino, pregiudicata, e D.P.R.V. di anni 27, residente a Termoli, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di droga del tipo hashish.