Truffa del pacco ad un anziano, smascherato e denunciato il responsabile

ISERNIA – I Carabinieri del NOR della Compagnia di Isernia sono intervenuti in soccorso di un anziano residente nel capoluogo, il quale era rimasto vittima di una truffa con il metodo del pacco. L’85enne aveva ricevuto una telefonata da un interlocutore che affermava di essere il nipote, il quale gli riferiva di aver acquistato un regalo per la madre, ma di non avere i soldi per poter pagare e di non darne partecipazione all’interessata perché doveva essere una sorpresa. Poco dopo si era presentato alla porta di casa un giovane 30enne che gli aveva consegnato un pacco regalo, ottenendo in cambio la somma in contanti di euro duemila, quale corrispettivo. Naturalmente nel pacco non vi era alcun regalo ma dei vecchi libri.

Da subito le indagini venivano dirette per verificare la presenza di telecamere nelle adiacenze dello stabile dalle cui immagini riscontrare la presenza del giovane che aveva consegnato il pacco e ricevuto il denaro, in base alla descrizione fornita dal truffato.

Proprio l’esame di alcune immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza consentiva di pervenire all’individuazione del giovane che era uscito dal palazzo ove aveva posto in essere la truffa ed era salito a bordo di un’autovettura Fiat Punto, vecchio modello.

Gli ulteriori riscontri permettevano di comparare le immagini acquisite con altre ove il malvivente aveva portato a termine l’identica azione, a bordo della stessa auto, facendo emergere in modo certo la sua responsabilità nell’atto truffaldino.

La stessa conferma veniva acquisita dall’anziano truffato il quale riconosceva, senza alcun dubbio il malvivente, di origini campane, anche ritratto in fotografia che si era presentato alla sua porta con il falso pacco regalo.

Il malvivente, segnalato all’Autorità Giudiziaria e già noto alle cronache per analoghi episodi, dovrà rispondere del reato di truffa.