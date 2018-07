Truffe telefoniche agli anziani: Schiavi e frazioni sotto attacco

SCHIAVI DI ABRUZZO – Truffe telefoniche agli anziani, Schiavi sotto attacco.

Si moltiplicano a Schiavi di Abruzzo le telefonate indirizzate agli anziani con le quale dei truffatori si spacciano per parenti, in particolare nipoti in difficoltà economica, con il fine ultimo di spillare denaro ai malcapitati.

A raccontarlo pubblicamente su Facebook è una donna del posto, la cui madre ha ricevuto nei giorni scorsi una telefonata truffaldina alla quale però è riuscita a non abboccare. Scrive la donna sulla sua pagina social: «Sono a casa della mia Mami, squilla telefono, dall’altra parte una voce spaventata: ”Nonna nonna richiamami”. Lei preoccupata pronuncia il nome di un suo nipote. Allora lei compone il numero di casa di suo nipote e pronuncia il suo nome, dall’altra parte che non hanno mai riattaccato ma sono rimasti sempre in linea rispondono e dicono che all’indomani arriverà un pacco e bisogna pagare per ritirarlo. A questo punto Mami mi passa mio nipote (non stiamo però parlando con lui) lo sente male e non sembra la sua voce. Io lo sento male, mi prende l’ansia, ha una voce strana, allora gli dico che lo richiamo sul cellulare con il mio cellulare. A quel punto cade la linea e spariscono. Io chiamo mio nipote, mi preoccupo perché non risponde, chiamo sua madre mi dice che è impegnato un un bel riposino pomeridiano, non ha mai chiamato la nonna. Una vera truffa, ditelo ai tanti nonni. Avremmo dovuto far venire questo corriere, ad aspettarlo i Carabinieri».

E dai commenti lasciati sotto questo post pare che non si tratti di un caso isolato. Insomma gli anziani di Schiavi sono sotto attacco da parte dei truffatori. I Carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Walter Scampamorte, sempre attenti a quello che accade in paese, sono già stati informati, sia pure in via informale, di questi tentativi di furti agli anziani.

Le autorità ricordano che è sempre utile segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi episodio o persona o auto sospetta al fine di agevolare il controllo del territorio e prevenire reati contro il patrimonio e truffe agli anziani.