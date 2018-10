Truffe in tutta Italia, molisano finisce dietro le sbarre

La Squadra Mobile di Campobasso ha eseguito, nei confronti di un uomo di 60 anni, l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in quanto lo stesso si è reso responsabile di numerose truffe ai danni di cittadini, in tutta Italia. In particolare, il provvedimento restrittivo è cumulativo delle pene relative a più procedimenti penali. Il predetto veniva prelevato dalla struttura “Casa degli Angeli” dove lo stesso risultava essere ospite ed associato presso la Casa Circondariale di Campobasso.