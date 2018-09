Turismo, Agnone e Frosolone ospitano ‘Aggiungi un borgo a tavola’ 

ISERNIA – I comuni di Agnone e Frosolone ospiteranno l’iniziativa del Touring Club Italiano: ‘Aggiungi un borgo a tavola!’. In occasione dell’anno del cibo italiano, infatti, i borghi Bandiera Arancione decidono di festeggiare i propri ‘weekend arancioni’ dedicandoli all’enogastronomia e alla cultura tipica del nostro Paese. Una vera e propria festa. Da nord a Sud. In oltre 100 borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti e che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Con un obiettivo: far conoscere le bellezze e le tipicità di questi territori attraverso degustazioni di prodotti tipici locali in luoghi insoliti. A partire dal 22 settembre per i quattro weekend successivi, quindi fino al 14 ottobre. In Molise i borghi che parteciperanno all’autunno arancione sono: Agnone , 22-23 settembre, e Frosolone, 29-30 settembre.