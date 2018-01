Turismo, Agnone sarà Bandiera Arancione fino al 2020

AGNONE – La cittadina altomolisana è stata riconfermata Bandiera Arancione simbolo di località turistica e di accoglienza. Prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano che la cittadina alto molisana si fregia di avere sin dal 2011. Agnone fu infatti il primo paese nel Molise ad ottenere il vessillo grazie ad un report positivo che valutava l’impegno del Comune nell’attivazione di interventi, iniziative sul territorio, miglioramenti e risultati conseguiti nel corso degli anni.

Riconfermata a Milano nel 2015 dove l’allora assessore alla Cultura Giuseppe Attademo presenziò l’evento, quest’anno la cerimonia di premiazione si è svolta lunedì scorso presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova dove purtroppo nessun rappresentante del Comune altomolisano è potuto esser presente. “Nel 2017 –scrivono dal TCI- Agnone è stato sottoposto alla periodica analisi del Touring Club Italiano che ha verificato, attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.), il sussistere delle condizioni che hanno portato all’assegnazione del marchio di qualità turistico-ambientale “Bandiera Arancione”. L’analisi si è conclusa positivamente e al Comune sarà rinnovato il marchio Bandiera Arancione per il triennio 2018-2020”.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati le bandiere ed i diplomi che attestano il rinnovo del marchio “alla presenza –evidenziano gli organizzatori- degli amministratori dei Comuni d’eccellenza di tutta Italia e dei rappresentanti istituzionali della Regione Liguria con la collaborazione del Comune di Genova. L’occasione –concludono- è stata propizia anche per festeggiare i vent’anni dell’iniziativa Bandiere arancioni nata proprio in Liguria”. “La Bandiera arancione quale simbolo di una cittadina che cerca di fare del turismo l’elemento trainante della propria economia –ha sottolineato il sindaco Lorenzo Marcovecchio– Non dimentichiamo chiese, conventi e cultura. Manifestazioni come la Ndocciata che non a caso è fra le manifestazioni “Patrimonio d’Italia” ovvero fra i 34 eventi nazionali di indubbio valore che il Ministro al Turismo ha voluto significare come espressione della creatività italiana e del Made in Italy. Non dimentichiamo, ancora, la superba Fonderia Marinelli, i tratturi e le bellezze paesaggistiche, la gastronomia e tutto ciò che ogni anno richiama decine di migliaia di turisti e televisioni da tutto il mondo nella nostra cittadina. Ebbene questo ed altro è racchiuso nella Bandiera Arancione che sventolerà ad Agnone ancora fino al 2020”.

Vittorio Labanca