Turismo e territorio, Greco insiste: «Puntare sulla Film Commission»

AGNONE – «L’attore in foto con me è Ivan Boragine, uno dei protagonisti di “Gomorra”. Qui ha detto di aver trovato una accoglienza straordinaria quando è venuto a girare “L’amore ai tempi di Sh.Rek“. Un film realizzato interamente in Molise, tra Agnone e Campobasso, ideato e scritto dai due agnonesi Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco insieme ad Alessandro Derviso, con molti attori e maestranze della nostra terra. Questa sera la prima del film al teatro Italo Argentino di Agnone è stata entusiasmante. Questi momenti mi riempiono di orgoglio e vorrei che fosse così per tutti i molisani. Ho colto l’occasione per parlare ad alcuni attori e operatori del settore della nostra proposta di legge sulla Film Commission, presentata in Consiglio regionale. È stata apprezzata tantissimo e mi hanno incoraggiato ad andare avanti sperando che possa al più presto diventare realtà. Per tutti i molisani che lavorano nel settore della cultura e della cinematografia, per tutti i giovani che sognano di farlo, e per il Molise che merita lustro e visibilità».

Così il consigliere regionale di Agnone, Andrea Greco, in occasione della prima del film “made in Molise” L’amore ai tempi di Sh.Rek.