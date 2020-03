Tutte le “bufale” sul covid19, il Corecom: «Leggete solo giornali registrati e siti istituzionali»

ACRA) – «L’emergenza Coronavirus ci fa confrontare – purtroppo – oltre che con la comprensibile preoccupazione per la diffusione dell’epidemia, con un’altra forma di virus insidioso e ad altissimo contagio, un virus da disinformazione denominato infodemia, ossia la circolazione eccessiva di informazioni contraddittorie, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare -tra la moltitudine di fonti- quali siano effettivamente affidabili». A spiegarlo è il Presidente del Co.re.com Abruzzo Giuseppe La Rana che prosegue: «Per evitare di trasformare l’allarme sanitario in allarmismo incontrollato è quindi importante non lasciarsi contagiare da questa epidemia cognitiva, ma – consapevoli che l’epidemia biologica è efficacemente monitorata – affidiamoci alle notizie ufficiali fornite dalle nostre istituzioni: primo tra tutti, consultiamo il sito di Regione Abruzzo, costantemente aggiornato sull’evoluzione del virus: www.regione.abruzzo.it. Per evitare la diffusione di questo contagio informativo, il Co.re.com Abruzzo ha stilato un vademecum per tutti i cittadini sensibili alla diffusione tempestiva di contenuti: se ci atteniamo a queste semplici regole di buon senso e facciamo squadra – oggi più che mai – riusciremo ad affrontare e superare al meglio la sfida comune. Invece, per chi diffonde informazioni ritenute dubbie, quando non addirittura lesive o dannose, è stata attivata la casella mail corecomfakenews@crabruzzo.it alla quale possono essere inviate segnalazioni che il Co.re.com Abruzzo – conclude La Rana – gestirà attivandosi con le Autorità Giudiziarie competenti. Condividere è bello, ma farlo consapevolmente è meglio».

LEGGI IL VADEMECUM QUI