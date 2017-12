Tutti a casa, Mattarella scioglierà Camere questa sera

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è rientrato a Palazzo Chigi dopo circa un’ora di colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto il capo dello Stato ha ricevuto il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e, successivamente, la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.

Conto alla rovescia verso le elezioni: Mattarella, dopo aver visto informalmente il premier Paolo Gentiloni, riceverà nel pomeriggio, separatamente, i presidenti delle Camere, quindi ci sarà il passo dello scioglimento del Parlamento il cui decreto sarà contro-firmato dal presidente del Consiglio, con un nuovo rapido passaggio al Colle prima del consiglio dei ministri previsto per questa sera che darà il via libera ai decreti elettorali e indicherà la data delle elezioni, presumibilmente il 4 marzo. Gentiloni salirà ancora una volta al Colle per far controfirmare i decreti elettorali al presidente della Repubblica